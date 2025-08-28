Запроваджений новий графік руху транспорту в Кривому Розі забезпечує для пасажирів можливість завчасно розраховувати час поїздок.

У Кривому Розі оприлюднили новий графік руху транспорту, зокрема тролейбуса №22, повідомляє Politeka.

Комунальний громадський транспорт у місті продовжує працювати безкоштовно — мешканцям доступні автобуси, тролейбуси, швидкісний і міський трамвай.

Оновлений графік маршруту №22 з’явився у спільноті “Транспорт Кривого Рогу”. Він визначає роботу тролейбуса у робочі та вихідні дні. Відмінності стосуються кількості рейсів, часу виїздів та інтервалів, що враховують комендантську годину.

Тролейбус курсує кільцевим маршрутом: від головного залізничного вокзалу через вулицю Гетьмана Івана Мазепи, далі до лікарні для залізничників і знову повертається до вокзалу. Такий формат дозволяє забезпечити пряме транспортне сполучення для мешканців і пасажирів, які користуються залізничним сполученням.

Варто зазначити, що у будні та вихідні дні діє однаковий розклад. Кожного дня перший рейс розпочинається о 6:20. Завершує роботу маршрут останнім виїздом о 17:01.

Жителів Кривого Рогу закликають планувати пересування з урахуванням наявних змін. Враховуючи тимчасові обмеження та особливості комендантської години, важливо завчасно перевіряти графік. Це дозволить уникнути незручностей під час поїздок та забезпечити комфортне пересування містом.

Оновлення розкладу для №22 має на меті зробити користування транспортною системою більш передбачуваним і впорядкованим. Містяни отримують чіткий орієнтир щодо початку й завершення роботи маршруту, що допомагає ефективно організовувати щоденні справи.

Запроваджений новий графік руху транспорту в Кривому Розі забезпечує для пасажирів можливість завчасно розраховувати час поїздок і враховувати актуальні умови.

