В Кривом Роге обнародовали новый график движения транспорта, в том числе троллейбуса №22, сообщает Politeka.

Коммунальный общественный транспорт в городе продолжает работать бесплатно – жителям доступны автобусы, троллейбусы, скоростной и городской трамвай.

Обновленный график маршрута №22 появился в сообществе "Транспорт Кривого Рога". Он определяет работу троллейбуса в рабочие и выходные дни. Различия касаются количества рейсов, времени выездов и интервалов, учитывающих комендантский час.

Троллейбус курсирует по кольцевому маршруту: от главного железнодорожного вокзала через улицу Гетьмана Ивана Мазепы, затем в больницу для железнодорожников и снова возвращается к вокзалу. Такой формат позволяет обеспечить прямое транспортное сообщение для жителей и пассажиров, пользующихся железнодорожным сообщением.

Следует отметить, что в будние и выходные дни действует одинаковое расписание. Каждый день первый рейс начинается в 6:20. Завершает работу маршрут последним выездом в 17:01.

Жителей Кривого Рога призывают планировать передвижение с учетом существующих изменений. Учитывая временные ограничения и особенности комендантского часа, важно заранее проверять график. Это позволит избежать неудобств при поездках и обеспечить комфортное передвижение по городу.

Обновление расписания для №22 имеет целью сделать пользование транспортной системой более предсказуемым и упорядоченным. Горожане получают четкий ориентир по началу и завершению работы маршрута, что помогает эффективно организовывать ежедневные дела.

Введенный новый график движения транспорта в Кривом Роге обеспечивает для пассажиров возможность рассчитывать время поездок и учитывать актуальные условия.

Источник: Транспорт Кривого Рога

