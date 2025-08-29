Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 вересня надаються при дотриманні важливих умов та відповідності до критеріїв, визначених законодавством, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Восени 2025 року надалі діятиме програма додаткових доплат для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 вересня. Вона поширюється на тих пенсіонерів, чий розмір щомісячної виплати не перевищує 10 340,35 грн. Важлива перевага цієї програми полягає в тому, що жодних заяв чи додаткових звернень робити не потрібно — кошти нараховуються автоматично.
Розмір щомісячних надбавок залежить від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років — 300 грн;
- від 75 до 79 років — 456 грн;
- від 80 років і старше — 570 грн.
Окремо передбачена фінансова підтримка для самотніх громадян, яким виповнилося 80 років і які за станом здоров’я потребують стороннього догляду. Щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та надати:
- медичний висновок лікарської комісії,
- документ про склад сім’ї,
- підтвердження, що поруч немає працездатних родичів, які могли б забезпечити догляд.
Крім того, діє ще один механізм соціальної підтримки самотніх літніх людей. Його гарантує закон про соціальний захист осіб, які не мають пенсії або є інвалідами. Така допомога надається тим, хто досяг 80 років, проживає самостійно та має медичний висновок про необхідність догляду.
Розмір цієї доплати для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 вересня становить 40% прожиткового мінімуму, що дорівнює 944,40 грн щомісяця. На відміну від автоматичних вікових доплат, цю допомогу потрібно оформлювати самостійно. Для цього необхідно надати до Пенсійного фонду:
- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу,
- медичну довідку про потребу в догляді,
- заяву встановленого зразка,
- підтвердження відсутності аналогічних виплат у минулому.
