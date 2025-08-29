Восени 2025 року надалі діятиме програма додаткових доплат для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Восени 2025 року надалі діятиме програма додаткових доплат для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 вересня. Вона поширюється на тих пенсіонерів, чий розмір щомісячної виплати не перевищує 10 340,35 грн. Важлива перевага цієї програми полягає в тому, що жодних заяв чи додаткових звернень робити не потрібно — кошти нараховуються автоматично.

Розмір щомісячних надбавок залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Окремо передбачена фінансова підтримка для самотніх громадян, яким виповнилося 80 років і які за станом здоров’я потребують стороннього догляду. Щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та надати:

медичний висновок лікарської комісії,

документ про склад сім’ї,

підтвердження, що поруч немає працездатних родичів, які могли б забезпечити догляд.

Крім того, діє ще один механізм соціальної підтримки самотніх літніх людей. Його гарантує закон про соціальний захист осіб, які не мають пенсії або є інвалідами. Така допомога надається тим, хто досяг 80 років, проживає самостійно та має медичний висновок про необхідність догляду.

Розмір цієї доплати для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 вересня становить 40% прожиткового мінімуму, що дорівнює 944,40 грн щомісяця. На відміну від автоматичних вікових доплат, цю допомогу потрібно оформлювати самостійно. Для цього необхідно надати до Пенсійного фонду:

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу,

медичну довідку про потребу в догляді,

заяву встановленого зразка,

підтвердження відсутності аналогічних виплат у минулому.

