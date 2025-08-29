Осенью 2025 года в дальнейшем будет действовать программа дополнительных доплат для пенсионеров в Запорожье с 1 сентября.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 сентября предоставляются при соблюдении важных условий и соответствии критериям, определенным законодательством, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Осенью 2025 года в дальнейшем будет действовать программа дополнительных доплат для пенсионеров в Запорожье с 1 сентября. Она распространяется на тех пенсионеров, размер которых ежемесячной выплаты не превышает 10 340,35 грн. Важное преимущество этой программы состоит в том, что никаких заявлений или дополнительных обращений делать не нужно – средства начисляются автоматически.

Размер ежемесячных надбавок зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Отдельно предусмотрена финансовая поддержка для одиноких граждан, которым исполнилось 80 лет и по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе. Чтобы получить такую ​​помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и предоставить:

медицинское заключение врачебной комиссии,

документ о составе семьи,

подтверждение, что рядом нет трудоспособных родственников, которые могли бы обеспечить уход.

Кроме того, действует еще один механизм социальной поддержки одиноких пожилых людей. Его гарантирует закон о социальной защите лиц, не имеющих пенсии или инвалидов. Такая помощь предоставляется тем, кто достиг 80 лет, проживает самостоятельно и имеет медицинское заключение о необходимости ухода.

Размер этой доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 сентября составляет 40% прожиточного минимума, что составляет 944,40 грн ежемесячно. В отличие от автоматических возрастных доплат эту помощь нужно оформлять самостоятельно. Для этого необходимо предоставить в Пенсионный фонд:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,

медицинскую справку о необходимости ухода,

заявление установленного образца,

подтверждение отсутствия аналогичных выплат в прошлом.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.