Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Запорізькій області будуть надаватися в деяких громадах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Запорізькій області можна отримати в рамках допомоги, яку надає благодійний фонд «Посмішка ЮА», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про проведення запланованих роздач безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Запорізькій області в рамках програми підтримки населення від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

До 15.08.2025 жителі окремих населених пунктів матимуть змогу отримати гуманітарну допомогу. Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Запорізькій області будуть надаватися в таких громадах:

Широківська , Запорізький район: Миколай-Поле, Новопетрівка, Лукашеве, Відрадне, Августинівка, Володимирівське, Петропіль, Веселе, Широке, Сонячне.

, Запорізький район: Миколай-Поле, Новопетрівка, Лукашеве, Відрадне, Августинівка, Володимирівське, Петропіль, Веселе, Широке, Сонячне. Преображенська , Пологівський район: Омельник, Вільнянка, Микільське, Преображенка.

, Пологівський район: Омельник, Вільнянка, Микільське, Преображенка. Комишуваська , Запорізький район: Комишуваха, Новояковлівка.

, Запорізький район: Комишуваха, Новояковлівка. Гуляйпільська , Пологівський район: Гуляйполе, Зелене, Успенівка.

, Пологівський район: Гуляйполе, Зелене, Успенівка. Біленьківська: Лисогірка, Мар’ївка.

Детальну інформацію про конкретні адреси та час видачі гуманітарної допомоги мешканці можуть дізнатися у соціальних мережах своїх громад.

Для отримання консультацій або уточнення деталей можна звертатися за телефонами Благодійного фонду «Посмішка ЮА» та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ця гуманітарна ініціатива та безкоштовні продукти для пенсіонерів у Запорізькій області реалізуються Всесвітньою продовольчою програмою ООН у партнерстві з Благодійним фондом «Посмішка ЮА» та спрямована на підтримку жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

