Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожской области можно получить в рамках помощи, оказываемой благотворительным фондом «Посмішка ЮА», сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.
Благотворительный фонд Посмішка ЮА сообщает о проведении запланированных раздач бесплатных продуктов для пенсионеров в Запорожской области в рамках программы поддержки населения от Всемирной продовольственной программы ООН.
До 15.08.2025 жители отдельных населенных пунктов смогут получить гуманитарную помощь. Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожской области будут предоставляться в таких общинах:
- Широковская, Запорожский район: Николай-Поле, Новопетровка, Лукашево, Отрадное, Августиновка, Владимировское, Петрополь, Веселое, Широкое, Солнечное.
- Преображенская, Пологовский район: Омельник, Вольнянка, Никольское, Преображенка.
- Камышевская: Камышеваха, Новояковловка.
- Гуляйпольская, Пологовский район: Гуляйполе, Зеленое, Успеновка.
- Беленьковская: Лысогорка, Марьевка.
Подробную информацию о конкретных адресах и времени выдачи гуманитарной помощи жители могут узнать в социальных сетях своих общин.
Для получения консультаций или уточнения деталей можно обращаться по телефонам Благотворительного фонда Посмішка ЮА и Всемирной продовольственной программы ООН.
Эта гуманитарная инициатива и бесплатные продукты для пенсионеров в регионе реализуются Всемирной продовольственной программой ООН в партнерстве с Благотворительным фондом Посмішка ЮА и направлена на поддержку жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
