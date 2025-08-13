Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожской области будут предоставляться в некоторых общинах.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожской области можно получить в рамках помощи, оказываемой благотворительным фондом «Посмішка ЮА», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительный фонд Посмішка ЮА сообщает о проведении запланированных раздач бесплатных продуктов для пенсионеров в Запорожской области в рамках программы поддержки населения от Всемирной продовольственной программы ООН.

До 15.08.2025 жители отдельных населенных пунктов смогут получить гуманитарную помощь. Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожской области будут предоставляться в таких общинах:

Широковская , Запорожский район: Николай-Поле, Новопетровка, Лукашево, Отрадное, Августиновка, Владимировское, Петрополь, Веселое, Широкое, Солнечное.

, Запорожский район: Николай-Поле, Новопетровка, Лукашево, Отрадное, Августиновка, Владимировское, Петрополь, Веселое, Широкое, Солнечное. Преображенская , Пологовский район: Омельник, Вольнянка, Никольское, Преображенка.

, Пологовский район: Омельник, Вольнянка, Никольское, Преображенка. Камышевская : Камышеваха, Новояковловка.

: Камышеваха, Новояковловка. Гуляйпольская , Пологовский район: Гуляйполе, Зеленое, Успеновка.

, Пологовский район: Гуляйполе, Зеленое, Успеновка. Беленьковская: Лысогорка, Марьевка.

Подробную информацию о конкретных адресах и времени выдачи гуманитарной помощи жители могут узнать в социальных сетях своих общин.

Для получения консультаций или уточнения деталей можно обращаться по телефонам Благотворительного фонда Посмішка ЮА и Всемирной продовольственной программы ООН.

Эта гуманитарная инициатива и бесплатные продукты для пенсионеров в регионе реализуются Всемирной продовольственной программой ООН в партнерстве с Благотворительным фондом Посмішка ЮА и направлена на поддержку жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

