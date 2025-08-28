Нова грошова допомога з 1 вересня для мешканців Сум стане важливою підтримкою для певних категорій населення.

Нова грошова допомога з 1 вересня для мешканців Сум передбачена для першокурсників із багатодітних сімей, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці Соціального захисту міста, виплати розпочнуться з першого дня осені і триватимуть до 1 грудня 2025 року, що дозволить родинам краще підготувати дітей до навчання у вищих навчальних закладах.

Нова грошова допомога з 1 вересня для мешканців Сум передбачена програмою Сумської міської територіальної громади «Милосердя». Одноразова матеріальна підтримка надається першокурсникам, які цього року вперше вступили до університетів, коледжів та інших закладів вищої освіти.

Мета програми полягає у зменшенні фінансового навантаження на багатодітні родини та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Отримати нову грошову допомогу з 1 вересня для мешканців Сум можуть діти, які зареєстровані в межах Сумської міської територіальної громади, або внутрішньо переміщені особи, що мають статус ВПО і зареєстровані у громаді станом на 1 січня 2025 року та на момент звернення за виплатою.

Для оформлення даної підтримки необхідно подати стандартний пакет документів, який включає заяву, паспорт та документи про навчання.

Процедура оформлення передбачає звернення до Громадської приймальні Департаменту соціального захисту населення за адресою вул. Харківська, 35, робоче місце № 3.

Працівники департаменту нададуть детальні інструкції щодо заповнення документів та подальшого отримання коштів. Для консультацій можна телефонувати за номерами 787-112 або 050-407-81-27.

Зверніть увагу, що дана підтримка надається строго одноразово і може використовуватись для підготовки до навчання, придбання канцелярії, підручників та інших необхідних речей для студентів.

