Новая денежная помощь для жителей Сум с 1 сентября станет важной поддержкой для определенных категорий населения.

Новая денежная помощь с 1 сентября для жителей Сумы предусмотрена для первокурсников из многодетных семей, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Facebook-странице Социальной защиты города, выплаты начнутся с первого дня осени и продлятся до 1 декабря 2025 года, что позволит семьям лучше подготовить детей к обучению в высших учебных заведениях.

Новая денежная помощь с 1 сентября для жителей Сум предусмотрена программой Сумской городской территориальной громады «Милосердие». Одноразовая материальная поддержка оказывается первокурсникам, которые в этом году впервые поступили в университеты, колледжи и другие заведения высшего образования.

Цель программы состоит в уменьшении финансовой нагрузки на многодетные семьи и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Получить новую денежную помощь с 1 сентября для жителей Сум могут дети, зарегистрированные в пределах Сумской городской территориальной громады, или внутренне перемещенные лица, имеющие статус ВПЛ и зарегистрированные в общине по состоянию на 1 января 2025 года и на момент обращения за выплатой.

Для оформления данной поддержки необходимо предоставить стандартный пакет документов, включающий заявление, паспорт и обучение.

Процедура оформления предусматривает обращение в Общественную приемную Департамента социальной защиты населения по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №3.

Работники департамента предоставят подробные инструкции по заполнению документов и дальнейшему получению средств. Для консультаций можно звонить по телефонам 787-112 или 050-407-81-27.

Обратите внимание, что эта поддержка предоставляется строго единовременно и может использоваться для подготовки к обучению, приобретению канцелярии, учебников и других необходимых вещей для студентов.

