Хоча обмеження руху в Києві на Кирилівській вулиці створить тимчасові труднощі, завершення ремонту дозволить підвищити безпеку та комфорт.

Обмеження руху в Києві запровадять на вулиці Кирилівській у період з 28 серпня до 17 жовтня 2025 року, повідомляє Polteka.

Інформацію про це надає Офіційний портал Києва.

За цей час комунальні служби ремонтуватимуть дорожнє покриття та тротуар на ділянці від Сирецької до Петропавлівської. Роботи виконуватиме КП ШЕУ Подільського району під контролем КК «Київавтодор».

Ремонтні заходи передбачають перекриття першої смуги в напрямку центру столиці разом із тротуаром. Це означає, що автомобілістам доведеться планувати рух із урахуванням часткових змін, а пішоходам — обирати інші маршрути. Для зручності учасників на місці встановлять попереджувальні знаки й схему об’їзду.

Тривалість робіт складатиме приблизно півтора місяця — від 28 серпня до 17 жовтня. Замовником виступає «Київавтодор», виконавцем — КП ШЕУ Подільського району.

Мешканці Подільського району та відвідувачі столиці відчують тимчасові незручності через обмеження тротуару та смуги руху. Водночас ремонт є необхідним етапом оновлення транспортної інфраструктури, адже після завершення робіт відновлене дорожнє покриття й тротуари покращать умови пересування як для водіїв, так і для пішоходів.

Отже, хоча обмеження руху в Києві на Кирилівській вулиці створить тимчасові труднощі, завершення ремонту дозволить підвищити безпеку та комфорт користування оновленою ділянкою.

До слова, з 21 серпня до 20 грудня у столиці діє ще одна заборона на пересування — цього разу для пішоходів. Йдеться про Парковий міст через Дніпро, який з’єднує правий берег столиці з Трухановим островом.

