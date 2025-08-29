Хотя ограничение движения в Киеве на Кирилловской улице создаст временные затруднения, завершение ремонта позволит повысить безопасность и комфорт.

Ограничение движения в Киеве будет введено на улице Кирилловской в ​​период с 28 августа по 17 октября 2025 года, сообщает Polteka.

Информацию об этом дает Официальный портал Киева.

За это время коммунальные службы будут ремонтировать дорожное покрытие и тротуар на участке от Сырецкой до Петропавловской. Работы будет выполняться КП ШЭУ Подольского района под контролем УК «Киевавтодор».

Ремонтные мероприятия предполагают перекрытие первой полосы в направлении центра столицы вместе с тротуаром. Это означает, что автомобилистам придется планировать движение с учетом частичных изменений, а пешеходам выбирать другие маршруты. Для удобства участников на месте установят предупредительные знаки и схему объезда.

Продолжительность работ составит примерно полтора месяца — с 28 августа по 17 октября. Заказчиком выступает «Киевавтодор», исполнителем – КП ШЭУ Подольского района.

Жители Подольского района и посетители столицы испытают временные неудобства из-за ограничения тротуара и полосы движения. В то же время, ремонт является необходимым этапом обновления транспортной инфраструктуры, ведь после завершения работ восстановленное дорожное покрытие и тротуары улучшат условия передвижения как для водителей, так и для пешеходов.

Итак, хотя ограничение движения в Киеве на Кирилловской улице создаст временные трудности, завершение ремонта позволит повысить безопасность и комфорт использования обновленного участка.

К слову, с 21 августа по 20 декабря в столице действует еще один запрет на передвижение — на этот раз для пешеходов. Речь идет о Парковом мосту через Днепр, который соединяет правый берег столицы с Трухановым островом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: кто и сколько получит в сентябре

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Киеве: что изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Киевской области: что начало исчезать.