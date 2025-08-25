Через обмеження руху в Києві водіям слід заздалегідь продумувати варіанти об’їзду чи коригування маршруту.

Обмеження руху в Києві розпочнеться вже з 25 серпня і триватиме до 30 жовтня, повідомляє Politeka.

Йдеться про обмеження пересування вулицею Миколи Лаврухіна, інформує Київська міська державна адміністрація, посилаючись на інформацію "Київавтодору".

За даними відомства, на ділянці працюватимуть дорожники, які оновлюватимуть асфальтобетонне покриття.

Роботи триватимуть поетапно, без повного перекриття руху автотранспорту. Це означає, що вулиця залишатиметься доступною для проїзду, але водіям варто врахувати можливі труднощі.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що обмеження руху в Києві діятиме понад два місяці, і водіям слід заздалегідь продумувати варіанти об’їзду чи коригування маршруту.

До слова, з 21 серпня до 20 грудня у Києві діє ще одна заборона на пересування — цього разу для пішоходів. Йдеться про Парковий міст через Дніпро, який з’єднує правий берег столиці з Трухановим островом.

Протягом цього періоду дорожники проведуть комплекс робіт із ремонту мостового полотна. Планується відновлення покриття, що з часом зазнало зносу через постійне навантаження та вплив погодних умов. Роботи спрямовані на забезпечення безпечного пересування пішоходів і велосипедистів, а також на продовження експлуатаційного строку одного з найпопулярніших пішохідних переходів столиці.

У Київавтодорі нагадують, що під час ремонту доступ для пішоходів може бути частково обмежений. Мешканцям та гостям Києва радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові зміни в русі.

