Обмеження руху транспорту в Києві збираються ввести на кількох ділянках доріг української столиці, тому варто бути готовими до змін, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

З 17:00 23 серпня і до 5:00 24 серпня, а також повторно з 17:00 24 серпня і до 5:00 25 серпня на столичній вулиці Солом’янській буде запроваджене часткове обмеження руху транспорту.

Обмеження руху транспорту в Києві стосуватимуться відрізка дороги від Протасового Яру і аж до вулиці Романа Ратушного. Саме на цій ділянці працюватимуть дорожники, які влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи передбачають оновлення дорожнього полотна, аби зробити проїзд безпечнішим і комфортнішим для водіїв та пасажирів громадського транспорту.

У Київавтодорі підкреслюють, що всі роботи виконуватимуться у вечірній та нічний час, аби максимально знизити незручності для киян та гостей міста. Водночас у комунальній корпорації заздалегідь перепрошують за тимчасові обмеження та можливі затори, які можуть виникати у години виконання ремонту.

Крім того, з 21 серпня і до 20 грудня у столиці діє ще одне обмеження руху транспорту в Києві, цього разу — для пішоходів. Йдеться про Парковий міст через Дніпро, що з’єднує правий берег столиці з Трухановим островом.

Протягом цього періоду дорожні служби планують провести комплекс робіт із ремонту мостового полотна. Мова йде про відновлення покриття, яке з часом зносилося під впливом постійного навантаження та погодних умов. Роботи мають забезпечити безпечний рух пішоходів та велосипедистів у майбутньому, а також продовжити термін експлуатації одного з улюблених для киян і туристів пішохідних переходів через Дніпро.

У Київавтодорі нагадують, що під час ремонту доступ на міст для пішоходів може бути частково ускладнений. Тож мешканцям та гостям столиці радять заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати можливі зміни у русі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Київській області: хто і скільки отримає у вересні.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Києві: що змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Київській області: що почало зникати.