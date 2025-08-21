Тема дефіциту продуктів у Київській області напряму пов’язана з урожайністю зернових, повідомляє Politeka.

Навесні фермери масово пересівали поля після сильних заморозків, які знищили десятки тисяч гектарів. Потім на країну обрушилися зливи та град, що теж пошкодило посіви. У результаті, голова Союзу українського селянства Іван Томич заявив, що врожай пшениці цього року стане найнижчим за останнє десятиліття.

Він підкреслив, що в попередні роки навіть за умов війни аграрії мали кращі погодні обставини, а зараз ситуація значно ускладнилася. Через це вже зафіксовано зростання ціни на пшеницю і зʼявилися побоювання щодо дефіциту продуктів у Київській області.

Якщо ще на початку липня тонна пшениці коштувала менше ніж 8 тисяч гривень, то тепер вона наближається до 9 тисяч. Суттєвого зниження найближчим часом чекати не варто, адже погодні катаклізми фактично знищили частину врожаю. Водночас аналітики зазначають, що експортний потенціал України зменшиться.

За словами Томича, скорочення може скласти близько 15 мільйонів тонн, але точні дані стануть відомі після завершення жнив. Щодо внутрішнього ринку, то експерти налаштовані більш оптимістично. Хлібом і борошном країна буде забезпечена, тож дефіциту продуктів у Київській області чекати не варто.

Проте зменшення обсягів врожаю все ж таки підштовхне ціни вгору. За словами аграрія, хліб у середньорічному вимірі може подорожчати приблизно на 25%. Це неприємна новина для споживачів, але порожніх полиць в магазинах не буде.

