Обсуждение возможного дефицита продуктов в Киевской области становится все громче после сложной весны для аграриев.

Тема дефицита продуктов в Киевской области напрямую связана с урожайностью зерновых, сообщает Politeka.

Весной фермеры массово пересевали поля после сильных заморозков, уничтоживших десятки тысяч гектаров. Затем на страну обрушились ливни и град, что тоже повредило посевы. В результате, глава Союза украинского крестьянства Иван Томич заявил, что урожай пшеницы в этом году станет самым низким за последнее десятилетие.

Он подчеркнул, что в предыдущие годы даже в условиях войны аграрии имели лучшие погодные обстоятельства, а сейчас ситуация значительно усложнилась. Поэтому уже зафиксирован рост цены на пшеницу и появились опасения относительно дефицита продуктов в Киевской области.

Если еще в начале июля тонна пшеницы стоила менее 8 тысяч гривен, то теперь она приближается к 9 тысячам. Существенного понижения в ближайшее время ждать не стоит, ведь погодные катаклизмы фактически уничтожили часть урожая. В то же время, аналитики отмечают, что экспортный потенциал Украины уменьшится.

По словам Томича, сокращение может составить около 15 миллионов тонн, но точные данные станут известны после завершения жатвы. Что касается внутреннего рынка, то эксперты настроены более оптимистично. Хлебом и мукой страна будет обеспечена, так что дефицита продуктов в Киевской области ждать не стоит.

Однако уменьшение объемов урожая все же подтолкнет цены вверх. По словам агрария, хлеб в среднегодовом исчислении может подорожать примерно на 25%. Это неприятная новость для потребителей, но пустых полок в магазинах не будет.

Источник: Новости.LIVE

