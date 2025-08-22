Ограничения движения транспорта в Киеве собираются ввести на нескольких участках дорог украинской столицы, поэтому следует быть готовыми к переменам, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 17:00 23 августа и до 5:00 24 августа, а также повторно с 17:00 24 августа и до 5:00 25 августа на столичной Соломенской улице будет введено частичное ограничение движения транспорта.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут касаться отрезка дороги от Протасового Яра и до улицы Романа Ратушного. Именно на этом участке будут работать дорожники, которые будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы предполагают обновление дорожного полотна, чтобы сделать проезд более безопасным и комфортным для водителей и пассажиров общественного транспорта.

В Киевавтодоре подчеркивают, что все работы будут выполняться в вечернее и ночное время, чтобы максимально снизить неудобства киевлян и гостей города. В то же время в коммунальной корпорации заранее извиняются за временные ограничения и возможные пробки, которые могут возникать в часы выполнения ремонта.

Кроме того, с 21 августа и по 20 декабря в столице действует еще одно ограничение движения транспорта в Киеве, на этот раз — для пешеходов. Речь идет о Парковом мосту через Днепр, соединяющем правый берег столицы с Трухановым островом.

В течение этого периода дорожные службы планируют провести комплекс работ по ремонту мостового полотна. Речь идет о восстановлении покрытия, которое со временем износилось под влиянием постоянной погрузки и погодных условий. Работы должны обеспечить безопасное передвижение пешеходов и велосипедистов в будущем, а также продлить срок эксплуатации одного из любимых киевлян и туристов пешеходных переходов через Днепр.

В Киевавтодоре напоминают, что при ремонте доступ на мост для пешеходов может быть частично усложнен. Жителям и гостям столицы советуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в движении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: кто и сколько получит в сентябре.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Киеве: что изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Киевской области: что начало исчезать.