Речь идет об ограничении передвижения по улице Николая Лаврухина, сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на информацию "Киевавтодора".

По данным ведомства, на участке будут работать дорожники, обновляющие асфальтобетонное покрытие.

Работы продлятся поэтапно, без полного перекрытия движения автотранспорта. Это значит, что улица будет оставаться доступной для проезда, но водителям следует учесть возможные затруднения.

"В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута" , — говорится в сообщении.

Отметим, что ограничение движения в Киеве будет действовать более двух месяцев, и водителям следует заранее продумывать варианты объезда или корректировки маршрута.

К слову, с 21 августа по 20 декабря в Киеве действует еще один запрет на передвижение — на этот раз для пешеходов. Речь идет о Парковом мосту через Днепр, который соединяет правый берег столицы с Трухановым островом.

В течение этого периода дорожники проведут комплекс работ по ремонту мостового полотна. Планируется восстановление покрытия, которое со временем испытало износ из-за постоянной нагрузки и влияния погодных условий. Работы направлены на обеспечение безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов, а также продление эксплуатационного срока одного из самых популярных пешеходных переходов столицы.

В Киевавтодоре напоминают, что при ремонте доступ для пешеходов может быть частично ограничен. Жителям и гостям Киева советуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в движении.

