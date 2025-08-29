Згідно з прийнятими змінами, підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня в Полтавській області коливається.

Ухвалено рішення про підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня в Полтавській області, це стосується розподілу електричної енергії для частини операторів, пише Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня в Полтавській області стало наслідком перегляду та коригування тарифної структури, проведеного за результатами перевірок діяльності операторів у попередні роки.

Основною метою цього рішення визначено спрямування додаткових коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також забезпечення стабільної підготовки енергосистеми до майбутнього опалювального сезону.

Згідно з прийнятими змінами, підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня в Полтавській області коливається. Нові розцінки почнуть діяти з 1 вересня 2025 року.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що підвищення тарифів є механізмом повернення коштів ОСР за результатами перевірок попередніх періодів. У документах йдеться про 18 операторів системи розподілу, які працюють за RAB-тарифами.

Додаткові надходження, що очікуються з вересня по грудень 2025 року, планується спрямувати на погашення боргів перед оператором системи передачі та на фінансування заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що кошти, отримані завдяки змінам, будуть спрямовані на підтримку генерації.

Експерти наголошують, що зростання цін на розподіл електроенергії матимуть мінімальний вплив на домогосподарства, однак для бізнесу наслідки будуть відчутними: витрати підприємств суттєво зростуть, що, у свою чергу, може позначитися на ціновій політиці та призвести до подорожчання товарів і послуг.

