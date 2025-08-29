Согласно принятым изменениям, повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Полтавской области колеблется.

Принято решение о повышении тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Полтавской области, это касается распределения электрической энергии для части операторов, пишет Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Полтавской области явилось следствием пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенной по результатам проверок деятельности операторов в предыдущие годы.

Основной целью этого решения определена направление дополнительных средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также обеспечение стабильной подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.

Согласно принятым изменениям, повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Полтавской области колеблется. Новые цены начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что повышение тарифов является механизмом возврата средств ОСР по результатам проверок предыдущих периодов. В документах говорится о 18 операторах системы распределения, работающих по RAB-тарифам.

Дополнительные поступления, ожидаемые с сентября по декабрь 2025 года, планируется направить на погашение долгов перед оператором системы передачи и на финансирование мер, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 годов.

Член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик уточнил, что средства, полученные благодаря изменениям, будут направлены на поддержку генерации.

Эксперты отмечают, что рост цен на распределение электроэнергии будет иметь минимальное влияние на домохозяйства, однако для бизнеса последствия будут ощутимы: расходы предприятий существенно возрастут, что, в свою очередь, может сказаться на ценовой политике и привести к удорожанию товаров и услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.