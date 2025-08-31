Підвищення тарифів на електроенергію у Львівській області вплине не на всіх.

Підвищення тарифів на електроенергію у Львівській області відбудеться з 1 вересня 2025 року, коли в Україні набудуть чинності нові тарифи на розподіл електричної енергії для низки операторів системи, повідомляє Politeka.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалює рішення про збільшення вартості доставки струму для 18 обленерго. Ці зміни не торкнуться базового тарифу для побутових користувачів, однак юридичні особи та підприємства можуть відчути вплив на загальні суми в платіжках.

За попередніми оцінками, середнє підвищення для споживачів першого класу напруги, які користуються високовольтними мережами, складе близько 14%, а для другого класу напруги, до якого підключені низьковольтні споживачі, воно досягне 23%.

Найбільше зростання цін очікує клієнтів «Рівнеобленерго», «Кіровоградобленерго» та «Хмельницькобленерго». Водночас у «Чернігівобленерго», «Черкасиобленерго» та «Львівобленерго» корективи будуть мінімальними, що відображає регіональні особливості енергомереж і обсяг споживання.

Для побутових користувачів, завдяки механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), залишається фіксована вартість на рівні 4,32 грн/кВт·год, який діятиме до жовтня 2025 року. Власники двозонних і тризонних лічильників і надалі зможуть користуватися зниженими нічними розцінками — 2,16 грн та 1,73 грн за кВт·год відповідно.

Отже, підвищення тарифів на електроенергію у Львівській області вплине головним чином на організації та підприємства, тоді як побутові споживачі продовжать користуватися стабільними умовами.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.