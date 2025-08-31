Повышение тарифов на электроэнергию во Львовской области повлияет не на всех.

Повышение тарифов на электроэнергию во Львовской области состоится с 1 сентября 2025, когда в Украине вступят в силу новые тарифы на распределение электрической энергии для ряда операторов системы, сообщает Politeka.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принимает решение об увеличении стоимости доставки тока для 18 облэнерго. Эти изменения не затронут базовый тариф для бытовых пользователей, однако юридические лица и предприятия могут ощутить влияние на общие суммы в платежках.

По предварительным оценкам среднее повышение для потребителей первого класса напряжения, пользующихся высоковольтными сетями, составит около 14%, а для второго класса напряжения, к которому подключены низковольтные потребители, оно достигнет 23%.

Наибольший рост цен ожидает клиентов Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. В то же время у «Черниговоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Львовоблэнерго» коррективы будут минимальными, что отражает региональные особенности энергосетей и объем потребления.

Для бытовых пользователей, благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), остается фиксированная стоимость на уровне 4,32 грн/кВтч, который будет действовать до октября 2025 года. Владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков и дальше смогут пользоваться пониженными ночными расценками — 2,16 грн и 1,73 грн за кВтч соответственно.

Следовательно, повышение тарифов на электроэнергию во Львовской области повлияет главным образом на организации и предприятия, в то время как бытовые потребители продолжат пользоваться стабильными условиями.

