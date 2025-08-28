Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює кілька цікавих вакансій у різних сферах, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Управляюча компанія «Мрія» пропонує посаду різноробочого із зарплатою 12 000 грн. Основні обов’язки включають допоміжні роботи на виробництві, підтримку порядку на робочому місці та чистоту обладнання, а також допомогу колегам у різних завданнях. Досвід не є обов’язковим — компанія готова навчати новачків. Вимоги: бажання працювати, навчатися, відповідальність та уважність. Графік — пн-пт з 08:00 до 17:00.

Для тих, хто володіє водійським посвідченням категорії B, DriveMe запрошує водіїв-експедиторів із зарплатою від 17 000 до 30 000 грн (65% від каси). Переваги роботи включають щоденну оплату готівкою, можливість часткової зайнятості, авто закріплюється за водієм і знаходиться вдома, а також цілодобову онлайн підтримку. Новачки проходять повне навчання, тому досвід у сфері таксі не обов’язковий. Головні вимоги — наявність смартфона або планшета з доступом до Інтернету та бажання працювати і заробляти з першого дня.

Сфера телекомунікацій пропонує вакансію оператора call-центру у «Смарт Медіа Системз» із зарплатою від 22 000 до 35 000 грн. Основні обов’язки — здійснювати дзвінки клієнтам та розповідати про проекти компанії. П’ятиденний робочий тиждень із графіком 9:00–16:00, безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, оплачувані відпустка та лікарняні. Компанія шукає активних, доброзичливих і цілеспрямованих співробітників.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує різноманітні можливості: від допоміжних виробничих завдань і доставки до спілкування з клієнтами та активного заробітку, із стабільною зарплатою, навчанням та офіційним працевлаштуванням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.