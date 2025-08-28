Работа для пенсионеров в Запорожье охватывает несколько интересных вакансий в разных областях, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Управляющая компания «Мрия» предлагает должность разнорабочего с зарплатой в 12 000 грн. Основные обязанности включают вспомогательные работы на производстве, поддержание порядка на рабочем месте и чистоту оборудования, а также помощь коллегам по разным задачам. Опыт не обязателен — компания готова обучать новичков. Требования: желание работать, обучаться, ответственность и внимательность. График - пн-пт с 08:00 до 17:00.

Для тех, кто владеет водительским удостоверением категории B, DriveMe приглашает водителей-экспедиторов с зарплатой от 17 000 до 30 000 грн (65% от кассы). Преимущества работы включают ежедневную оплату наличными, возможность частичной занятости, авто закрепляется за водителем и находится дома, а также круглосуточную онлайн поддержку. Новички проходят полное обучение, поэтому опыт в сфере такси не обязателен. Главные требования – наличие смартфона или планшета с доступом в Интернет и желание работать и зарабатывать с первого дня.

Сфера телекоммуникаций предлагает вакансию оператора call-центра в Смарт Медиа Системз с зарплатой от 22 000 до 35 000 грн. Основные обязанности – совершать звонки клиентам и рассказывать о проектах компании. Пятидневная рабочая неделя с графиком 9:00–16:00, бесплатное обучение, официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные. Компания ищет активных, дружелюбных и целеустремленных сотрудников.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье предлагает различные возможности: от вспомогательных производственных задач и доставки до общения с клиентами и активного заработка, стабильной зарплаты, обучения и официального трудоустройства.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.