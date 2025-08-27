Дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах може стати серйозним викликом для споживачів.

Дефіцит продуктів у Львівській області може стати відчутним через складні погодні умови, що завдали значної шкоди агросектору, повідомляє Politeka.

Навесні та влітку сильні заморозки на півдні змусили фермерів пересівати тисячі гектарів, а подальші зливи і град знищили значну частину врожаю. За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, цьогорічний урожай пшениці стане найнижчим за останні десять років: частина посівів вимерзла, решту пошкодили стихійні лиха.

Це вже вплинуло на ціни: на початку липня тонна коштувала менш як 8 тисяч гривень, зараз — майже 9 тисяч. Зниження вартості не очікується. Експортні можливості зменшаться до 15 мільйонів тонн. Водночас внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном та хлібом, хоча їхня вартість підніметься. Томич зазначив, що середньорічне подорожчання хлібобулочних виробів складе до 25%.

Щодо кукурудзи, попередні прогнози були оптимістичними, проте негода внесла корективи. Очікуваний експорт у 24 мільйони тонн буде нижчим, хоча точні показники визначать після початку жнив. Ціна на кукурудзу наразі утримується на рівні 9600 гривень за тонну.

Аналогічні проблеми торкнулися озимих і ячменю. Ситуація з олією стабільна, значного подорожчання не передбачається, хоча в серпні можливі коливання через сезонний попит. На ринку сої та ріпаку аграрії намагаються швидко експортувати законтрактовані обсяги через ймовірність запровадження мит.

Ціни на картоплю та овочі найближчим часом залишаться стабільними, проте восени можливе зростання через складності збору, нестачу робочих рук і наслідки стихії. Саме ці фактори підсилюють ризики, що дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах може стати серйозним викликом для споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.