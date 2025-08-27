Дефицит продуктов во Львовской области и в других регионах может стать серьезным вызовом для потребителей.

Дефицит продуктов во Львовской области может стать ощутимым из-за сложных погодных условий, нанесших значительный ущерб агросектору, сообщает Politeka.

Весной и летом сильные заморозки на юге заставили фермеров пересевать тысячи гектаров, а последующие ливни и град уничтожили значительную часть урожая. По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, урожай пшеницы этого года станет самым низким за последние десять лет: часть посевов вымерзла, остальные повредили стихийные бедствия.

Это уже повлияло на цены: в начале июля тонна стоила менее 8 тысяч гривен, сейчас почти 9 тысяч. Снижение стоимости не ожидается. Экспортные возможности снизятся до 15 миллионов тонн. В то же время, внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебом, хотя их стоимость поднимется. Томич отметил, что среднегодовое удорожание хлебобулочных изделий составит до 25%.

Что касается кукурузы, предыдущие прогнозы были оптимистичными, однако непогода внесла коррективы. Ожидаемый экспорт в 24 миллиона тонн будет ниже, хотя точные показатели определят после начала жатвы. Цена на кукурузу в настоящее время удерживается на уровне 9600 гривен за тонну.

Аналогичные проблемы коснулись озимых и ячменя. Ситуация с маслом стабильная, значительного удорожания не предполагается, хотя в августе возможны колебания из-за сезонного спроса. На рынке сои и рапса аграрии пытаются быстро экспортировать законтрактованные объемы из-за вероятности введения пошлин.

Цены на картофель и овощи в ближайшее время останутся стабильными, однако осенью возможен рост из-за сложностей сбора, нехватки рабочих рук и последствий стихии. Именно эти факторы усиливают риски того, что дефицит продуктов во Львовской области и других регионах может стать серьезным вызовом для потребителей.

