Завдяки роботі благодійного фонду «Право на захист» можна отримати безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Право на захист» щодня працює над тим, щоб надавати всебічну підтримку людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також внутрішньо переміщеним особам, які вимушено залишили свої домівки. Основна мета фонду — забезпечити матеріальну допомогу тим, хто її потребує найбільше, а також сприяти відновленню життєдіяльності та створенню умов для гідного існування.

Серед ключових напрямків — забезпечення внутрішньо переміщених осіб та постраждалих громадян необхідними ресурсами. Зокрема, фонд надає безкоштовні продуктові набори для ВПО у Миколаєві та області, а також в інших регіонах України, розповсюджує гігієнічні та базові непродовольчі комплекти. Крім того, допомагають облаштовувати колективні центри та місця компактного проживання, забезпечуючи їх побутовою технікою, меблями та іншим необхідним обладнанням.

Особлива увага приділяється зимовому періоду — надаються паливні брикети, обігрівачі, генератори та інші засоби для підтримки тепла та комфорту. Також організація передає будівельні матеріали та інструменти для проведення ремонтних робіт у колективних центрах, здійснює поточні ремонти в соціальних закладах і облаштовує укриття, щоб забезпечити безпечне перебування людей.

Отримувачами допомоги є:

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які постраждали внаслідок бойових дій;

юридичні особи — власники або балансоутримувачі місць компактного поселення ВПО;

установи, що опікуються маломобільними людьми або надають послуги проживання людям із вразливими категоріями.

Волонтери та працівники регулярно виїжджають навіть у віддалені громади, щоб особисто оцінити потреби людей і переконатися, що допомога надходить безпосередньо тим, хто її потребує найбільше.

Про нові роздачі безкоштовних продуктових наборів для ВПО у Миколаєві та області можна дізнатися на офіційних сторінках благодійного фонду у соціальних мережах, де регулярно публікується актуальна інформація про час та місця видачі допомоги.

