Новые раздачи бесплатных продуктовых наборов для ВПЛ в Николаеве и области можно узнать на официальных страницах благотворительного фонда.

Благодаря работе благотворительного фонда «Право на захист» можно получить бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Право на захист» ежедневно работает над тем, чтобы оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате военных действий людям, а также внутренне перемещенным лицам, вынужденно покинувшим свои дома. Основная цель фонда — обеспечить материальную помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, а также способствовать восстановлению жизнедеятельности и созданию условий для достойного существования.

Среди ключевых направлений – обеспечение внутренне перемещенных лиц и пострадавших граждан необходимыми ресурсами. В частности, фонд предоставляет бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ в Николаеве и области, а также в других регионах Украины, распространяет гигиенические и базовые непродовольственные комплекты. Кроме того, помогают обустраивать коллективные центры и места компактного проживания, снабжая их бытовой техникой, мебелью и другим необходимым оборудованием.

Особое внимание уделяется зимнему периоду – уделяется топливные брикеты, обогреватели, генераторы и другие средства для поддержания тепла и комфорта. Также организация передает строительные материалы и инструменты для проведения ремонтных работ в коллективных центрах, осуществляет текущие ремонты в социальных учреждениях и обустраивает укрытия для обеспечения безопасного пребывания людей.

Получателями помощи являются:

внутренне перемещенные лица;

граждане, пострадавшие в результате боевых действий;

юридические лица - владельцы или балансодержатели мест компактного поселения ВПЛ;

учреждения, которые занимаются маломобильными людьми или предоставляют услуги проживания людям с уязвимыми категориями.

Волонтеры и работники регулярно выезжают даже в отдаленные общины, чтобы лично оценить потребности людей и убедиться, что помощь поступает непосредственно тем, кто в ней нуждается больше всего.

Новые раздачи бесплатных продуктовых наборов для ВПЛ в Николаеве и области можно узнать на официальных страницах благотворительного фонда в социальных сетях, где регулярно публикуется актуальная информация о времени и местах выдачи помощи.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.