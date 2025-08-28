Новий графік руху поїздів на Львівщині вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" на першу половину вересня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У період з 2 по 30 вересня 2025 року відбудуться зміни у маршрутах та розкладах курсування приміських експресів. Такі зміни вводяться для оптимізації та покращення логістики на ділянках залізничної мережі, а також для зручності пасажирів, які регулярно користуються цими рейсами.

Новий графік руху поїздів на Львівщині виглядає наступним чином:

Зокрема, поїзд №6021, який раніше курсував за рейсом Львів — Сянки, буде перенаправлений на новий маршрут Львів — Ясениця. Відповідно, поїзд №6022, що раніше курсував за напрямком Сянки, змінює свій напрямок на Ясениця — Львів.

Також з 31 серпня відновлює свою роботу регіональний поїзд №817/818. Цей експрес знову доставлятиме пасажирів у мальовничі Карпати, забезпечуючи комфортний та безпечну їзду між гірськими населеними пунктами та обласним центром.

У зв’язку з цими змінами пасажирів просять заздалегідь планувати свої поїздки, щоб уникнути незручностей і мати можливість скористатися новими маршрутами. Адміністрація залізниці також попереджає, що можливі додаткові коригування розкладу або маршрутів, про які пасажири будуть повідомлені додатково.

Рекомендується уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Львівщині на офіційних ресурсах перевізника та у відповідних сервісах для придбання квитків, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію про переміщення приміських поїздів у період з 2 по 30 вересня.

