Новый график движения поездов во Львовской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" на первую половину сентября, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В период со 2 по 30 сентября 2025 г. произойдут изменения в маршрутах и ​​расписаниях курсирования пригородных экспрессов. Такие изменения вводятся для оптимизации и улучшения логистики на участках железнодорожной сети, а также для удобства пассажиров, регулярно пользующихся этими рейсами.

Новый график движения поездов во Львовской области выглядит следующим образом:

В частности, электричка №6021, ранее курсировавший по рейсу Львов — Сянки, будет перенаправлен на новый маршрут Львов — Ясеница. Соответственно, электрички №6022, ранее курсировавший по направлению Сянки, меняет свое направление на Ясеница - Львов.

Также с 31 августа возобновляет свою работу региональный экспресс №817/818. Этот экспресс будет снова доставлять пассажиров в живописные Карпаты, обеспечивая комфортную и безопасную езду между горными населенными пунктами и областным центром.

В связи с этими изменениями пассажиров просят заранее планировать свои поездки во избежание неудобств и иметь возможность воспользоваться новыми маршрутами. Администрация железной дороги также предупреждает, что возможны дополнительные корректировки расписания или маршрутов, о которых пассажиры будут уведомлены дополнительно.

Рекомендуется внимательно следить за новым графиком движения поездов Львовской области на официальных ресурсах перевозчика и в соответствующих сервисах для приобретения билетов, чтобы своевременно получать актуальную информацию о перемещении пригородных поездов в период со 2 по 30 сентября.

