Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі потрібно виконати кілька кроків.

У місцевому соціальному ресторані видаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

У місті щоденно працює соціальний ресторан «Перемога», який надає безкоштовні гарячі обіди людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Основними відвідувачами закладу є пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок війни, залишилися без засобів до існування або перебувають у соціальній ізоляції.

Мета ініціативи — забезпечити щоденне гаряче харчування, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі. Особливою увагою охоплені люди похилого віку, які найбільше відчувають наслідки соціальних і економічних викликів війни. Багато з них втратили роботу, живуть на мінімальні пенсії, мають хронічні захворювання або потребують психологічної підтримки. У таких умовах навіть одна порція теплої їжі стає важливою підтримкою, що дарує відчуття турботи та допомоги.

Послугами ресторану можуть скористатися і переселенці, які вимушено залишили свої рідні міста та села й тепер оселилися у місті. Для цього потрібно пройти просту процедуру реєстрації через спеціальний чат-бот у мобільному застосунку Telegram. Достатньо завантажити програму, знайти чат-бот, виконати кілька нескладних кроків і підтвердити реєстрацію. Після цього відвідувач отримує право щоденно приходити до соціального ресторану та користуватися його послугами.

Ресторан «Перемога» працює без вихідних, сім днів на тиждень — з 11:00 до 16:00. Він розташований у центральній частині міста Дніпро за адресою: вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3. Щодня тут готують повноцінні, поживні обіди зі свіжих продуктів, аби кожен гість міг відчути домашній затишок і хоч трохи полегшити свої будні.

Функціонування закладу частково забезпечується за рахунок благодійних внесків. Кожна небайдужа людина може долучитися до цієї справи — достатньо зробити пожертву на спеціальній онлайн-платформі, натиснувши символічну кнопку «пригостити».

Навіть невеликий внесок стає частиною великої справи, адже допомагає подарувати ще одну порцію гарячої їжі тим, хто сьогодні особливо потребує тепла й підтримки.

