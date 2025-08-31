Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре нужно выполнить несколько шагов.

В местном социальном ресторане выдаются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В городе ежедневно работает социальный ресторан «Перемога», предоставляющий бесплатные горячие обеды людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Основными посетителями заведения являются пенсионеры и внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате войны, оставшиеся без средств к существованию или находящиеся в социальной изоляции.

Цель инициативы – обеспечить ежедневное горячее питание, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Особым вниманием охвачены пожилые люди, которые больше всего испытывают последствия социальных и экономических вызовов войны. Многие потеряли работу, живут на минимальные пенсии, имеют хронические заболевания или нуждаются в психологической поддержке. В таких условиях даже одна порция теплой пищи становится важной поддержкой, дающей чувство заботы и помощи.

Услугами ресторана могут воспользоваться и переселенцы, вынужденно покинувшие свои родные города и села и поселившиеся в городе. Для этого нужно пройти простую процедуру регистрации через специальный чат-бот в мобильном приложении Telegram. Достаточно загрузить приложение, найти чат-бот, выполнить несколько несложных шагов и подтвердить регистрацию. После этого посетитель получает право ежедневно приходить в социальный ресторан и пользоваться его услугами.

Ресторан «Перемога» работает без выходных, семь дней в неделю – с 11:00 до 16:00. Он расположен в центральной части города Днепра по адресу: улица Владимира Вернадского, дом 1–3. Каждый день здесь готовят полноценные, питательные обеды из свежих продуктов, чтобы каждый гость мог почувствовать домашний уют и хоть немного облегчить свои будни.

Функционирование учреждения частично обеспечивается за счет благотворительных взносов. Каждый неравнодушный человек может приобщиться к этому делу — достаточно пожертвовать на специальной онлайн-платформе, нажав символическую кнопку «угостить».

Даже небольшой вклад становится частью большого дела, ведь помогает подарить еще одну порцию горячей пищи тем, кто сегодня особенно нуждается в тепле и поддержке.

