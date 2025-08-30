Оренда квартири у Львові може варіюватися залежно від типу будинку, площі та умов, однак ціни демонструють тенденцію до зростання.

Оренда квартири у Львові залишається однією з актуальних тем для мешканців та переселенців, адже вартість житла тут коливається залежно від розміру та стану помешкань, повідомляє Politeka.

За статистикою, середня ціна оренди однокімнатного помешкання у Львові складає 17 тисяч гривень. Протягом останніх шести місяців вона не змінилася, на відміну від Києва, де вартість зросла на 6%. Для двокімнатних помешкань у Львові середня орендна плата сягає 20 тисяч гривень, що означає зростання на 4% за пів року. Трикімнатні оселі у місті коштують близько 25,2 тис. гривень, і тут зафіксоване підвищення на 13%.

На ринку також пропонуються окремі варіанти у сучасних комплексах і житлі з класичною забудовою. Наприклад, на вулиці Малоголосківській доступна квартира площею 41 м² з індивідуальним опаленням та сучасним ремонтом. Вартість оренди — 450 доларів на місяць.

Ще одна пропозиція розташована у житловому комплексі «Лінкольн» на вулиці Авраама Лінкольна: вона з площею 45 м², новим ремонтом та панорамними вікнами коштує 19 тис. грн, можливий торг.

Окремо варто відзначити варіант на Балтійській вулиці — просторе чотирикімнатне житло загальною площею 96 м² з індивідуальним опаленням і власною територією, яку здають за 25 тисяч гривень щомісяця.

Отже, оренда квартири у Львові може варіюватися залежно від типу будинку, площі та умов, однак ціни демонструють тенденцію до зростання саме у сегменті дво- та трикімнатного житла.

