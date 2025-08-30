Аренда квартир во Львове может варьироваться в зависимости от типа дома, площади и условий, однако цены демонстрируют тенденцию к росту.

Аренда квартир во Львове остается одной из актуальных тем для жителей и переселенцев, ведь стоимость жилья здесь колеблется в зависимости от размера и состояния жилья, сообщает Politeka.

По статистике, средняя цена аренды однокомнатного дома во Львове составляет 17 тысяч гривен. За последние шесть месяцев она не изменилась, в отличие от Киева, где стоимость выросла на 6%. Для двухкомнатных квартир во Львове средняя арендная плата достигает 20 тысяч гривен, что означает рост на 4% за полгода. Трехкомнатные дома в городе стоят около 25,2 тыс. гривен, и здесь зафиксировано повышение на 13%.

На рынке также предлагаются отдельные варианты в современных комплексах и жилищах с классической застройкой. К примеру, на улице Малоголосковской доступна квартира площадью 41 м² с индивидуальным отоплением и современным ремонтом. Стоимость аренды - 450 долларов в месяц.

Еще одно предложение расположено в жилом комплексе «Линкольн» по улице Авраама Линкольна: оно с площадью 45 м², новым ремонтом и панорамными окнами стоит 19 тыс. грн, возможен торг.

Отдельно стоит отметить вариант на Балтийской улице – просторное четырехкомнатное жилье общей площадью 96 м² с индивидуальным отоплением и собственной территорией, которую сдают за 25 тысяч гривен ежемесячно.

Итак, аренда квартиры во Львове может варьироваться в зависимости от типа дома, площади и условий, однако цены демонстрируют тенденцию роста именно в сегменте двух- и трехкомнатного жилья.

Источник: 24 канал , Риелтор

Последние новости Украины

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать