Збирати урожай складно через нестачу робочих рук та пошкодження посівів градом, що додатково вплине на ціни та дефіцит продуктів у Львівській області.

У Львівській областi спостерігається дефіцит продуктів через складні погодні умови та наслідки заморозків і градових бур, повідомляє Politeka.

Навесні багато фермерів, особливо з південних районів, були вимушені пересівати посіви після сильних заморозків, які знищили десятки тисяч гектарів. Протягом півтора місяця країною пронеслась негода: деякі регіони потерпали від повеней, а в інших випав град.

Голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич прогнозує найнижчий за останні десять років урожай пшениці.

«Багато фермерів пережили весняні заморозки. Посіви вимерзли, багато аграріїв пересівали поля там, де могли. Врожайність пшениці серед усіх культур буде найнижчою», — зазначив Томич.

За його словами, ці фактори вже вплинули на ціни: якщо на початку липня тонна коштувала менше 8 тисяч гривень, нині — майже 9 тисяч. Суттєво дешевшати пшениця не буде, оскільки там, де не вимерзло, вибив град, а війна теж вносить невизначеність.

Експерт додав, що експортний потенціал зменшиться — приблизно до 15 мільйонів тонн. Внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном і хлібом, проте у зв'язку зі зниженням врожаю ціни на хліб зростатимуть на 25% у середньорічному вимірі.

Щодо кукурудзи, очікування фермерів також знизились. Ціни тримаються близько 9 600 гривень за тонну. Ситуація з озимими, ярими та ячменями аналогічна — обвалка невисока, що вплине на експорт. Олія може дещо подорожчати у серпні через активний експорт, але значного здорожчання очікувати не варто.

Експорт сої та ріпаку прискорюють через можливі мита, що вже призвело до зростання обсягів відвантажень.

Розцінки на овочі "борщового набору" залишаться стабільними до осені, проте надалі можуть перевищити торішні показники. Збирати урожай складно через нестачу робочих рук та пошкодження посівів градом, що додатково вплине на ціни та дефіцит продуктів у Львівській області, підкреслив Томич.

Джерело: Новини live

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.