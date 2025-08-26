Собирать урожай сложно из-за нехватки рабочих рук и повреждения посевов градом, что дополнительно повлияет на цены и дефицит продуктов во Львовской области.

Во Львовской области наблюдается дефицит продуктов из-за сложных погодных условий и последствий заморозков и градовых бурь, сообщает Politeka.

Весной многие фермеры, особенно из южных районов, были вынуждены пересевать посевы после сильных заморозков, уничтоживших десятки тысяч гектаров. В течение полутора месяцев по стране пронеслось ненастье: некоторые регионы страдали от наводнений, а в других выпал град.

Глава Союза украинского крестьянства, экспредседатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич прогнозирует самый низкий за последние десять лет урожай пшеницы.

«Многие фермеры пережили весенние заморозки. Посевы вымерзли, многие аграрии пересевали поля там, где могли. Урожайность пшеницы среди всех культур будет самой низкой» , - отметил Томич.

По его словам, эти факторы уже повлияли на цены: если в начале июля тонна стоила менее 8 тысяч гривен, сейчас почти 9 тысяч. Существенно дешеветь пшеница не будет, потому что там, где не вымерзло, выбил град, а война тоже вносит неопределенность.

Эксперт добавил, что экспортный потенциал уменьшится примерно до 15 миллионов тонн. Внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебом, однако в связи с понижением урожая цены на хлеб будут расти на 25% в среднегодовом измерении.

Что касается кукурузы, то ожидания фермеров также снизились. Цены держатся около 9600 гривен за тонну. Ситуация с озимыми, яровыми и ячменями аналогичная — невысокая обвалка, что повлияет на экспорт. Масло может несколько подорожать в августе из-за активного экспорта, но значительного подорожания ожидать не стоит.

Экспорт сои и рапса ускоряют из-за возможных пошлин, что уже привело к росту объемов отгрузок.

Расценки на овощи "борщового набора" останутся стабильными до осени, однако в дальнейшем могут превысить прошлогодние показатели. Собирать урожай сложно из-за нехватки рабочих рук и повреждения посевов градом, что дополнительно повлияет на цены и дефицит продуктов во Львовской области, подчеркнул Томич.

Источник: Новини live

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать