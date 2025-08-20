"Укрзалізниця" оприлюднила новий графік поїздів зі Львова, який додасть зручності для пересування країною.

Новий графік поїздів зі Львова передбачає додатковий нічний пасажирський склад до Ворохти, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі компанії в Телеграм, перший рейс стартує у п’ятницю, 22 серпня, і курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель, забезпечуючи комфортне сполучення для туристів і місцевих пасажирів.

За новим графіком поїздів зі Львова, №414/413 вирушатиме з ншого облцентру 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29 і прибуватиме до Ворохти о 05:30 наступного дня. У зворотному напрямку №783/784 курсуватиме 22, 23, 25 та 29 серпня.

Відправлення буде о 06:20, прибуття до кінцевої станції - об 11:20. Представники "Укрзалізниці" зазначають, що новий рейс з’явився завдяки оптимізації обороту пасажирських складів на Харківському напрямку, завдяки чому вагони ефективно працюють у найпопулярніших маршрутах.

Квитки вже доступні у залізничних касах, на офіційному сайті компанії та через мобільний застосунок "Укрзалізниця". Пасажирам радять планувати поїздку завчасно, щоб обрати оптимальний клас вагона та день поїздки.

За даними "Укрзалізниці", новий графік поїздів зі Львова враховує пікові години та сезони підвищеного попиту. Вартість квитків змінюється залежно від дня тижня. У п’ятницю та неділю ціна зазвичай збільшується на 10%, у вівторок та середу - можна зекономити 10%, а в інші дні тариф залишається базовим.

Також вартість залежить від класу вагона. Плацкарт є найдешевшим варіантом, купе та сидячі місця коштують більше. Крім того, якщо купувати квитки заздалегідь та одразу в обидва напрямки, можна отримати додаткову економію.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.