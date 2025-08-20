"Укрзализныця" обнародовала новый график поездов из Львова, который придаст удобства для передвижения по стране.

Новый график поездов из Львова предусматривает дополнительный ночной пассажирский состав в Ворохту, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе компании в Телеграмм, первый рейс стартует в пятницу, 22 августа, и будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, обеспечивая комфортное сообщение для туристов и местных пассажиров.

По новому графику поездов из Львова, №414/413 будет отправляться из другого облцентра 21, 22, 24 и 28 августа в 23:29 и прибывать в Ворохту в 05:30 на следующий день. В обратном направлении №783/784 будет курсировать 22, 23, 25 и 29 августа.

Отправка будет в 06:20, прибытие к конечной станции – в 11:20. Представители "Укрзалізниці" отмечают, что новый рейс появился благодаря оптимизации оборота пассажирских составов на Харьковском направлении, благодаря чему вагоны эффективно работают в самых популярных маршрутах.

Билеты уже доступны в железнодорожных кассах, на официальном сайте компании и через мобильное приложение "Укрзалізниця". Пассажирам советуют планировать поездку раньше времени, чтобы выбрать оптимальный класс вагона и день поездки.

По данным "Укрзалізниці", новый график поездов из Львова учитывает пиковые часы и сезоны повышенного спроса. Стоимость билетов меняется в зависимости от дня недели. В пятницу и воскресенье цена обычно увеличивается на 10%, во вторник и среду можно сэкономить 10%, а в другие дни тариф остается базовым.

Также цена зависит от класса вагона. Плацкарт – самый дешевый вариант, купе и сидячие места стоят больше. Кроме того, если покупать билеты заранее и сразу в оба направления, можно получить дополнительную экономию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать