Тема подорожчання проїзду в Луцьку вийшла на перший план у розмовах серед представників влади та місцевих мешканців.

У Луцьку обговорюють подорожчання проїзду, адже громадські слухання щодо підвищення вартості квитків у комунальному транспорті вже відбулися, повідомляє Politeka.

Як інформує на своїй сторінці у фейсбук народна депутатка Луцької міськради та представниця громадянського руху "СВІДОМІ" Алла Надточій, вже 20 серпня виконавчий комітет міської ради прийматиме остаточне рішення щодо можливого збільшення тарифу.

Подорожчання проїзду в Луцьку стало актуальним через зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини та обслуговування транспорту. Перевізникам стає економічно невигідно працювати за нинішньою ціною, тож вони звернулися до влади з проханням переглянути розцінки.

Алла Надточій підкреслила, що у вартість квитка також закладено 10% комісії для компанії «Сітікард», яку стягують з кожного пасажира, що оплачує карткою. За її словами, цей відсоток завищений і саме він значно впливає на підвищення вартості. Можливо, зменшивши комісію, перевізники могли б заробляти достатньо без серйозного підвищення тарифу.

Надточій додала, що важливо знайти баланс між інтересами пасажирів і перевізників. Подорожчання проїзду в Луцьку має відбуватися так, щоб підприємці міста почувалися почутими, але при цьому мешканці та гості облцентру не опинилися у скрутному становищі.

Варто додати, що наразі обговорюється ціна на рівні 18 гривень. Однак, за інформацією влади міста, остаточне рішення щодо вартості квитків у громадському транспорті ухвалять уже найближчої середи на засіданні виконкому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.