Тема Подорожания проезда в Луцке вышла на первый план в разговорах среди представителей власти и местных жителей.

В Луцке обсуждают подорожание проезда , ведь общественные слушания по повышению стоимости билетов в коммунальном транспорте уже прошли, сообщает Politeka.

Как информирует на своей странице в фейсбуке народный депутат Луцкого горсовета и представитель гражданского движения "СВІДОМІ" Алла Надточий, уже 20 августа исполнительный комитет городского совета будет принимать окончательное решение о возможном увеличении тарифа.

Подорожание проезда в Луцке стало актуальным из-за роста расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти и обслуживание транспорта. Перевозчикам становится экономически невыгодно работать по нынешней цене, поэтому они обратились к власти с просьбой пересмотреть расценки.

Алла Надточий подчеркнула, что в стоимость билета также заложено 10% комиссии для компании «Ситикард», которую взимают с каждого пассажира, оплачивающего картой. По ее словам, этот процент завышен и именно он оказывает значительное влияние на повышение стоимости. Возможно, уменьшив комиссию, перевозчики могли зарабатывать достаточно без серьезного повышения тарифа.

Сверхточие добавила, что важно найти баланс между интересами пассажиров и перевозчиков. Подорожание проезда в Луцке должно происходить так, чтобы предприниматели города чувствовали себя услышанными, но при этом жители и гости облцентра не оказались в тяжелом положении.

Стоит добавить, что сейчас оговаривается цена на уровне 18 гривен. Однако, по информации властей города, окончательное решение о стоимости билетов в общественном транспорте будет принято в ближайшую среду на заседании исполкома.

