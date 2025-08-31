Програма грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі залишається дієвою та спрямованою на стабільну підтримку родин.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі продовжується, проте важливо розуміти нюанси щодо виплат та хто може залишитися без підтримки, повідомляє Politeka.

Відповідно до постанови Кабміну №376, внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть щомісячну фінансову підтримку: 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і людей з інвалідністю. Виплати зберігатимуться до осені 2025 року та надходитимуть автоматично, без повторного подання заяв, що дозволяє уникнути зайвої бюрократії та гарантує стабільну допомогу переселенцям.

Міністерство фінансів здійснює контроль за місцем перебування громадян. Згідно з постановою Кабміну №376, грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може бути припинена для тих, хто перебуває за кордоном понад 90 календарних днів поспіль. У разі виявлення такого факту уповноважений орган, який видав довідку, проводить додаткову перевірку відповідно до порядку, визначеного Мінсоцполітики.

Після завершення перевірки, якщо підтверджується, що переселенець виїхав на постійне місце проживання за кордон, приймається рішення про відкликання довідки про взяття на облік. Це означає, що отримання подальших виплат для таких осіб призупиняється до з’ясування обставин.

Водночас у разі повернення внутрішньо переміщеної особи з-за кордону, щодо якої було відкликано довідку, документ може бути поновлений за заявою громадянина. Такий механізм забезпечує баланс між контролем за цільовим використанням коштів та правом переселенців на отримання підтримки у випадку зміни обставин.

Отже, програма грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі залишається дієвою та спрямованою на стабільну підтримку родин, водночас передбачає контрольні заходи для забезпечення ефективного розподілу фінансів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.