Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье продолжается, однако важно понимать нюансы выплат и кто может остаться без поддержки, сообщает Politeka.

Согласно постановлению Кабмина №376, внутренне перемещенные лица будут и дальше получать ежемесячную финансовую поддержку: 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью. Выплаты будут сохраняться до осени 2025 года и будут поступать автоматически, без повторного подачи заявлений, что позволяет избежать лишней бюрократии и гарантирует стабильную помощь переселенцам.

Министерство финансов осуществляет контроль за местом пребывания граждан. Согласно постановлению Кабмина №376, денежное пособие для ВПЛ в Запорожье может быть прекращено для тех, кто находится за границей более 90 календарных дней подряд. В случае выявления такого факта уполномоченный орган, выдавший справку, проводит дополнительную проверку в соответствии с порядком, определенным Минсоцполитики.

После завершения проверки, если подтверждается, что переселенец уехал на постоянное место жительства за границу, принимается решение об отзыве справки о взятии на учет. Это означает, что получение дальнейших выплат для таких лиц приостанавливается до выяснения обстоятельств.

В то же время в случае возвращения внутренне перемещенного лица из-за границы, в отношении которого была отозвана справка, документ может быть восстановлен по заявлению гражданина. Такой механизм обеспечивает баланс между контролем за целевым использованием средств и правом переселенцев на получение поддержки в случае изменения обстоятельств.

Итак, программа денежной помощи для ВПЛ в Запорожье остается действенной и направленной на стабильную поддержку семей, в то же время предусматривает контрольные меры по обеспечению эффективного распределения финансов.

