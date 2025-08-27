Місцевим мешканцям варто враховувати обмеження руху в Києві, тому розповідаємо про це детальніше.

З 25 серпня запровадили обмеження руху в Києві, які триватимуть до кінця жовтня, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі КК "Київавтодор", у Деснянському районі на вулиці Миколи Лаврухіна починають поетапне оновлення асфальтобетонного покриття.

Планові роботи триватимуть до 30 жовтня. Повністю перекривати проїзд автомобілів не будуть, але водіям слід враховувати обмеження руху в Києві при плануванні маршрутів.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності і радять заздалегідь підбирати альтернативні шляхи проїзду. Це допоможе уникнути незручностуй, запізнень та небажаних заторів.

Окрім цього, обмеження руху в Києві торкнуться Подільського району. В період з 16 по 31 серпня частково перекриватимуть проїзд Подільським узвозом. Дорожники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт верхньої та нижньої частини вулиці.

Для зручності водіїв опубліковано карту, яка допомагає орієнтуватися під час пересування містом. Такі заходи є частиною комплексного підходу до оновлення дорожньої інфраструктури.

Також не слід забувати про ускладнення на Максима Кривоноса з 11 по 31 серпня. Там дорожники також виконують ремонт проїжджої частини на відрізку від Преображенської до проспекту Валерія Лобановського.

Як зазначають у КП ШЕУ, місцевих мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь планувати маршрут. Особливо це актуально в години-пік, коли трафік у столиці дуже інтенсивний.

Інколи краще обрати довший маршрут, ніж простояти у заторах на коротшому і всеодно запізнитися.

