Местным жителям следует учитывать ограничение движения в Киеве, поэтому рассказываем об этом более подробно.

С 25 августа ввели ограничения движения в Киеве , которые продлятся до конца октября.

Как информируют в пресс-службе УК "Киевавтодор", в Деснянском районе по улице Николая Лаврухина начинают поэтапное обновление асфальтобетонного покрытия.

Плановые работы продлятся до 30 октября. Полностью перекрывать проезд автомобилей не будут, но водителям следует учитывать ограничение движения в Киеве при планировании маршрутов.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и советуют заранее подбирать альтернативные пути проезда. Это поможет избежать неудобств, опозданий и нежелательных пробок.

Кроме этого, ограничения движения в Киеве коснутся Подольского района. В период с 16 по 31 августа будут частично перекрывать проезд Подольским спуском. Дорожники КП ШЭУ Шевченковского района будут производить ремонт верхней и нижней части улицы.

Для удобства водителей опубликована карта, которая помогает ориентироваться во время передвижения по городу. Такие мероприятия являются частью комплексного подхода к обновлению дорожной инфраструктуры.

Также не следует забывать об осложнениях на Максима Кривоноса с 11 по 31 августа. Там дорожники также производят ремонт проезжей части на отрезке от Преображенской до проспекта Валерия Лобановского.

Как отмечают в КП ШЭУ, местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Особенно это актуально в часы пик, когда трафик в столице очень интенсивный.

Иногда лучше выбрать более длинный маршрут, чем простоять в пробках на более коротком и все равно опоздать.

