Національний перевізник створив новий графік поїздів з Києва, що вплине на плани деяких пасажирів, тому розповідаємо деталі.

"Укрзалізниця" оголосила про новий графік поїздів з Києва, який почне діяти з 28 серпня, повідомляє Politeka.

Як інформують в Телеграм-каналі компанії, зміни стосуються маршрутів електричок та додаткових пасажирських складів.

Новий графік поїздів з Києва передбачає, що з 28 по 30 серпня, з 2 по 6 вересня, з 8 по 13 вересня та з 15 по 20 вересня №6820, що курсує до Гребінки, змінює маршрут через планові ремонтні роботи на залізничних коліях.

Тепер електричка відправлятиметься з Київ-Волинський замість Пасажирського та Північної платформи. Час відправлення залишився о 18:30, прибуття до Гребінки о 21:50. Пасажирів закликають враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

Таке оновлення стало частиною нового графіка поїздів з Києва, який враховує потребу в організації додаткових рейсів та оптимізації наявного рухомого складу.

Крім цього, "Укрзалізниця" призначила додатковий №222/221 до Полтави. Він курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах. Відправлення о 07:57, прибуття до Полтави о 12:39.

У зворотному напрямку він виїжджає з Полтави о 14:59 та доїжджає до кінцевої у столиці о 20:10. Зупинки передбачені у Гребінці, Лубнах та Миргороді.

Квитки традиційно можна придбати у застосунку компанії, на сайті booking.uz.gov.ua або у касах вокзалів. Їх краще брати заздалегідь, щоб не опинитися в ситуації, де місць вже немає.

За словами представників перевізника, організація додаткового пасажирського стала можливою завдяки оптимізації обороту одного з нічних складів Південного напрямку.

