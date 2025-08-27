Национальный перевозчик создал новый график поездов из Киева, что окажет влияние на планы некоторых пассажиров, поэтому рассказываем детали.

"Укрзалізниця" объявила о новом графике поездов из Киева , который начнет действовать с 28 августа, сообщает Politeka.

Как передают в Телеграмм-канале компании, изменения касаются маршрутов электричек и дополнительных пассажирских составов.

Новый график поездов из Киева предусматривает, что с 28 по 30 августа, со 2 по 6 сентября, с 8 по 13 сентября и с 15 по 20 сентября №6820, курсирующего в Гребенку, меняет маршрут через плановые ремонтные работы на железнодорожных путях.

Теперь электричка будет отправляться из Киева-Волынского вместо Пассажирского и Северной платформы. Время отправления осталось в 18:30, прибытие в Гребенку в 21:50. Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании поездок.

Такое обновление стало частью нового графика поездов из Киева, учитывающего потребность в организации дополнительных рейсов и оптимизации имеющегося подвижного состава.

Кроме этого, "Укрзалізниця" назначила дополнительный №222/221 в Полтаву. Он будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам. Отправление в 07:57, прибытие в Полтаву в 12:39.

В обратном направлении он выезжает из Полтавы в 14.59 и доезжает до конечной в столице в 20.10. Остановки предусмотрены в Гребенке, Лубнах и Миргороде.

Билеты можно приобрести в приложении компании, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов. Их лучше брать заранее, чтобы не оказаться в ситуации где мест уже нет.

По словам представителей перевозчика, организация дополнительного пассажирского стала возможна благодаря оптимизации оборота одного из ночных составов Южного направления.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения