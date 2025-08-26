В Дніпрі перекриють рух транспорту, проте зміни носять лише тимчасовий характер, поки триватимуть роботи на міських дорогах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

З 2 по 4 вересня у Дніпрі планують перекриюти рух транспорту однією з найважливіших транспортних артерій міста — вулицею Шевченка. Йдеться про ділянку дороги, що пролягає від вулиці Виконкомівської і аж до вулиці Січових Стрільців.

Саме цей відрізок вважається одним із найжвавіших у центральній частині міста, тому зміни у русі можуть суттєво вплинути на організацію дорожнього потоку.

Відповідна інформація міститься у проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова. У документі наголошується, що перекриття є вимушеним кроком і напряму пов’язане з проведенням ремонтних робіт на проїжджій частині. Основна мета такого рішення — забезпечити якісне оновлення дорожнього покриття та створити безпечні умови для руху транспорту у майбутньому.

На період ремонту територію обіцяють облаштувати усіма необхідними елементами безпеки. Зокрема, будуть встановлені тимчасові дорожні знаки, попереджувальні огорожі та спеціальне сигнальне освітлення. Такі заходи мають убезпечити не лише водіїв, які пересуватимуться поруч із зоною ремонту, а й пішоходів, що користуються тротуарами вздовж вулиці Шевченка.

Крім того, організатори робіт наголошують, що на місці обов’язково розмістять детальну інформацію для громадян. Йдеться про відомості щодо підрядної організації, яка виконує ремонт, точні строки виконання робіт, а також про схему проведення відновлювальних заходів. Це дозволить мешканцям та гостям міста заздалегідь планувати свої маршрути й уникати зайвих незручностей, через те що в Дніпрі перекриють рух транспорту.

Водночас варто підкреслити, що сам проєкт рішення про перекриття ще не набрав чинності. Для його остаточного ухвалення потрібен підпис міського голови. Лише після цього документ матиме юридичну силу, а заплановані обмеження у русі офіційно набудуть чинності.

