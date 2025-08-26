В Днепре перекроют движение транспорта, однако изменения носят лишь временный характер, пока будут продолжаться работы на городских дорогах, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

Со 2 по 4 сентября в Днепре планируют перекрыть движение транспорта одной из важнейших транспортных артерий города — улицей Шевченко. Речь идет о участке дороги, пролегающей от улицы Исполкомовской и до улицы Сечевых Стрельцов.

Именно этот отрезок считается одним из самых оживленных в центральной части города, поэтому изменения в движении могут оказать существенное влияние на организацию дорожного потока.

Соответствующая информация содержится в распоряжении городского головы Бориса Филатова. В документе отмечается, что перекрытие является вынужденным шагом и напрямую связано с проведением ремонтных работ на проезжей части. Основная цель такого решения – обеспечить качественное обновление дорожного покрытия и создать безопасные условия для движения транспорта в будущем.

В период ремонта территорию обещают обустроить всеми необходимыми элементами безопасности. В частности, будут установлены временные дорожные знаки, упреждающие ограждения и специальное сигнальное освещение. Такие меры должны обезопасить не только водителей, которые будут передвигаться рядом с зоной ремонта, но и пешеходов, которые пользуются тротуарами вдоль улицы Шевченко.

Кроме того, организаторы работ отмечают, что на месте обязательно разместят подробную информацию для граждан. Речь идет о сведениях о подрядной организации, которая выполняет ремонт, точные сроки выполнения работ, а также о схеме проведения восстановительных мероприятий. Это позволит жителям и гостям города заранее планировать свои маршруты и избегать лишних неудобств из-за того, что в Днепре перекроют движение транспорта.

В то же время следует подчеркнуть, что сам проект решения о перекрытии еще не вступил в силу. Для его окончательного принятия нужна подпись городского головы. Только после этого документ будет иметь юридическую силу, а запланированные ограничения в движении официально вступят в силу.

