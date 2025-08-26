Подорожчання хліба в Харківській області відчули споживачі на прикладі хліба житнього Riga Бородинівський вагою 300 грамів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Середня ціна цього продукту станом на кінець серпня 2025 року становить 45,83 грн.

За даними великих магазинів, в Auchan за хліб просять 44,90, у Metro — такий же цінник, а в Megamarket придбати його можна за 47,70. Порівняно із середніми липневими показниками, коли Auchan та Metro тримали розцінки на рівні 44,90, а Megamarket — 47,70, середній цінник зріс на 0,93 гривень.

Індекс споживчих цін свідчить про поступове підвищення вартості житнього продукту у серпні. Так, з 1 по 6 серпня 300 грамів коштували 45,83, а до цього більшість днів липня вони залишалися на позначці 44,90. З 7 по 31 серпня тенденція трималася стабільною: розцінки коливалися від 44,90 до 45,83 гривень, фіксуючи невелике подорожчання.

Найвища вартість товару серед магазинів залишалася у Megamarket — 47,70 грн. В інших торговельних точках, таких як Auchan і Metro, його продавали дешевше, по 44,90 за 300 грамів. Попри коливання, загальна середня ціна за місяць склала 45,83.

Щоденне спостереження показує, що протягом останніх тижнів вартість житнього зросла на близько одного гривня. Це свідчить про стабільну тенденцію подорожчання продуктів першої необхідності у регіоні. Для покупців різниця у 2–3 гривні між різними мережами залишається важливим фактором при виборі місця покупки.

Отже, подорожчання хліба в Харківській області уже відчутне. Середній цінник 45,83 грн на 300 грамів свідчить про невелике, але послідовне зростання вартості продукту, що відображає загальну тенденцію підвищення цін у регіоні.

