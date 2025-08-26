Подорожание хлеба в Харьковской области почувствовали потребители на примере ржаного хлеба Riga Бородиновский весом 300 грамм, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Средняя цена этого продукта по состоянию на конец августа 2025 составляет 45,83 грн.

По данным крупных магазинов, у Auchan за хлеб просят 44,90, у Metro – такой же ценник, а в Megamarket приобрести его можно за 47,70. По сравнению со средними июльскими показателями, когда Auchan и Metro держали расценки на уровне 44,90, Megamarket — 47,70, средний ценник вырос на 0,93 гривен.

Индекс потребительских цен свидетельствует о постепенном повышении стоимости ржаного продукта в августе. Так, с 1 по 6 августа 300 грамм стоили 45,83, а до этого большинство дней июля они оставались на отметке 44,90. С 7 по 31 августа тенденция держалась стабильной: расценки колебались от 44,90 до 45,83 гривен, фиксируя небольшое подорожание.

Самая высокая стоимость товара среди магазинов оставалась в Megamarket – 47,70 грн. В других торговых точках, таких как Auchan и Metro, его продавали подешевле, по 44,90 за 300 граммов. Несмотря на колебания, общая средняя цена за месяц составила 45,83.

Ежедневное наблюдение показывает, что за последние недели стоимость ржаного выросла на около одного гривна. Это свидетельствует о стабильной тенденции удорожания продуктов первой необходимости в регионе. Для покупателей разница в 2–3 гривны между разными сетями остается важным фактором при выборе места покупки.

Следовательно, подорожание хлеба в Харьковской области уже ощутимо. Средний ценник 45,83 грн на 300 грамм свидетельствует о небольшом, но последовательном росте стоимости продукта, что отражает общую тенденцию повышения цен в регионе.

