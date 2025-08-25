Одним із ключових напрямів діяльності є забезпечення людей безкоштовними продуктовими наборами для пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати в рмаках допомоги від громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Проєкт, що реалізується у Харкові, має чітку гуманітарну місію — допомогти найбільш уразливим категоріям населення, які нині особливо гостро потребують підтримки. Йдеться передусім про внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, багатодітні сім’ї та малозабезпечених мешканців міста.

Одним із ключових напрямів діяльності є забезпечення людей безкоштовними продуктовими наборами для пенсіонерів у Харкові. Ця допомога дозволяє багатьом літнім харків’янам та переселенцям хоча б частково закрити найнагальніші потреби та зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Окрім харчових продуктів, організація надає й інші необхідні речі: засоби гігієни, побутові товари та предмети догляду. Завдяки цьому отримувачі допомоги мають змогу відчути реальне полегшення у повсякденному житті. Для багатьох це — прояв турботи й уваги, якої часто бракує з боку державних інституцій та офіційних соціальних служб.

Разом із тим, для отримання безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові обов’язковою умовою є попередня реєстрація. Подати заявку можна лише онлайн — актуальні анкети публікуються на офіційних сторінках проєкту в соціальних мережах, зокрема в Instagram та Telegram, а також на головному сайті ініціативи.

Після подачі заявки кожен учасник отримує повідомлення з точною датою, коли він може особисто прибути до харківського офісу організації для отримання допомоги. Важливо підкреслити, що роздача відбувається виключно офлайн — доставка поштою чи кур’єрськими службами наразі не передбачена. Забрати пакунок можна самостійно, маючи при собі оригінали необхідних документів, або доручити це довіреній особі, яка повинна мати належним чином оформлене підтвердження.

На даний момент допомога видається одноразово. Водночас організатори наголошують, що умови програми можуть змінюватися залежно від гуманітарної ситуації, кількості заявок і доступних ресурсів. Тому всім учасникам радять уважно стежити за оновленнями на офіційних онлайн-ресурсах, аби не пропустити нові можливості отримати підтримку.

