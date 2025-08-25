Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить в рамках помощи от общественной организации «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Проект, реализуемый в Харькове, имеет четкую гуманитарную миссию — помочь наиболее уязвимым категориям населения, ныне особенно остро нуждающимся в поддержке. Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, пенсионерах, многодетных семьях и малообеспеченных жителях города.

Одним из ключевых направлений деятельности является обеспечение бесплатными продуктовыми наборами для пенсионеров в Харькове. Эта помощь позволяет многим пожилым харьковчанам и переселенцам хотя бы частично закрыть насущные потребности и уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Кроме пищевых продуктов организация предоставляет и другие необходимые вещи: средства гигиены, бытовые товары и предметы ухода. Благодаря этому получатели помощи могут почувствовать реальное облегчение в повседневной жизни. Для многих это проявление заботы и внимания, которого часто не хватает со стороны государственных институтов и официальных социальных служб.

Вместе с тем для получения бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове обязательным условием является предварительная регистрация. Подать заявку можно только онлайн – актуальные анкеты публикуются на официальных страницах проекта в социальных сетях, в частности, в Instagram и Telegram, а также на главном сайте инициативы.

После подачи заявки каждый участник получает уведомление с точной датой, когда он может лично прибыть в харьковский офис организации для получения помощи. Важно подчеркнуть, что раздача происходит исключительно в оффлайне — доставка по почте или курьерским службам пока не предусмотрена. Забрать пакет можно самостоятельно, имея при себе оригиналы необходимых документов, или поручить это доверенному лицу, которое должно иметь должным образом оформленное подтверждение.

На данный момент помощь выдается единовременно. В то же время организаторы отмечают, что условия программы могут изменяться в зависимости от гуманитарной ситуации, количества заявок и доступных ресурсов. Поэтому всем участникам советуют внимательно следить за обновлениями на официальных онлайн-ресурсах, чтобы не упустить новые возможности получить поддержку.

